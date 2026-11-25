Россиянам не нужно ждать вступления в наследство, чтобы получить деньги на организацию похорон со счёта умершего. Банк вправе досрочно выдать до 100 тысяч рублей на эти цели, рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Кубасова.

Для получения средств необходимо обратиться к нотариусу, который вынесет соответствующее постановление. При этом деньги вправе получить не только наследник, но и другой человек, взявший на себя организацию похорон. Отдельный порядок предусмотрен для наследников, которым умерший завещал банковский вклад.

По оценке Кубасовой, 100 тысяч рублей может хватить на скромные похороны даже в Москве. Однако окончательная стоимость будет зависеть от выбранных ритуальных услуг, поэтому юрист рекомендовала заранее запросить подробную смету.

Если расходы превысят установленный лимит, разницу можно покрыть собственными средствами, а затем потребовать компенсацию за счёт наследства. Для этого необходимо сохранить договоры и чеки, подтверждающие размер и обоснованность затрат.