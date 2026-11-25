Не дожидаясь наследства: Как законно получить деньги на похороны со счёта покойного
Юрист Кубасова: Со счёта умершего можно получить до 100 тысяч рублей на похороны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россиянам не нужно ждать вступления в наследство, чтобы получить деньги на организацию похорон со счёта умершего. Банк вправе досрочно выдать до 100 тысяч рублей на эти цели, рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Кубасова.
Для получения средств необходимо обратиться к нотариусу, который вынесет соответствующее постановление. При этом деньги вправе получить не только наследник, но и другой человек, взявший на себя организацию похорон. Отдельный порядок предусмотрен для наследников, которым умерший завещал банковский вклад.
По оценке Кубасовой, 100 тысяч рублей может хватить на скромные похороны даже в Москве. Однако окончательная стоимость будет зависеть от выбранных ритуальных услуг, поэтому юрист рекомендовала заранее запросить подробную смету.
Если расходы превысят установленный лимит, разницу можно покрыть собственными средствами, а затем потребовать компенсацию за счёт наследства. Для этого необходимо сохранить договоры и чеки, подтверждающие размер и обоснованность затрат.
Ранее юрист рассказывал, при каких условиях россияне вправе оформить пенсию после смерти супруга. Для получения выплаты по случаю потери кормильца необходимо подтвердить нетрудоспособность и нахождение на иждивении умершего либо утрату источника средств к существованию. Отдельные условия предусмотрены для семей военнослужащих и неработающих супругов, ухаживающих за детьми умершего младше 14 лет.