Если после смерти мужчины его единственным наследником становится несовершеннолетний ребёнок, бывшая супруга не может забрать себе доставшиеся сыну или дочери квартиру и деньги. При этом мать вправе управлять имуществом до совершеннолетия наследника, однако закон устанавливает для неё строгие ограничения. О том, какие действия разрешены родителю и как будут защищаться имущественные права детей в 2027 году, Life.ru рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

Если бывший супруг умирает и единственным наследником становится общий несовершеннолетний ребёнок, право собственности на всё имущество переходит исключительно самому ребёнку. Бывшая жена в число наследников по закону не входит, поэтому никаких личных имущественных прав на эти активы она не получает (п. 4 ст. 60 СК РФ). В 2027 году этот базовый принцип не меняется, как и контроль государства за сохранностью детского имущества. Матфей Свиридов Юрист

Пока ребёнку не исполнится 18 лет, управлять полученным наследством должна мать как его законный представитель. Однако объём её полномочий зависит от возраста сына или дочери.

Если наследнику ещё нет 14 лет, все юридически значимые действия от его имени совершает родитель. Мать обязана обеспечивать сохранность унаследованной квартиры и оплачивать коммунальные услуги. Однако сдать недвижимость в аренду, обменять или продать её можно только после получения предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Такие ограничения установлены статьёй 37 Гражданского кодекса РФ и статьёй 60 Семейного кодекса.

При этом опека согласует продажу квартиры ради приобретения другого жилья лишь в том случае, если имущественное и жилищное положение несовершеннолетнего не ухудшится. Например, ребёнку должны одновременно предоставить долю в новой недвижимости, не уступающую прежней по площади и стоимости, отметил эксперт.

После достижения 14 лет подросток получает частичную дееспособность. Это означает, что договоры, связанные с распоряжением недвижимостью, он подписывает самостоятельно, но только при наличии письменного согласия матери и разрешения органов опеки.

Отдельные правила распространяются на деньги, оставшиеся на банковских счетах умершего отца. Как пояснил Свиридов, банк не вправе выдать эти средства матери. После оформления свидетельства о праве на наследство деньги перечисляются на счёт самого ребёнка со специальным банковским признаком, указывающим на их наследственное происхождение.

Если наследнику ещё не исполнилось 14 лет, мать не сможет снять даже небольшую сумму без предварительного согласования с опекой, в том числе при личном посещении банка вместе с ребёнком. Разрешение выдаётся исключительно на расходы в интересах несовершеннолетнего — например, на лечение, образование или реабилитацию. Впоследствии целевое использование средств необходимо подтвердить чеками.

Потратить унаследованные деньги на личные потребности матери или общие семейные нужды нельзя.

С 14 лет подросток, согласно статье 26 Гражданского кодекса РФ, получает право самостоятельно распоряжаться собственными банковскими вкладами. Однако, как отметил юрист, при операциях с унаследованными средствами финансовые организации на практике нередко продолжают требовать письменное согласие родителя и разрешение органов опеки.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно вступить в наследство в 2027 году и какие изменения ждут наследников. В частности, с 1 января положительный остаток единого налогового счёта умершего будет автоматически учитываться на счетах наследников пропорционально их долям. При этом общий шестимесячный срок принятия наследства и необходимость нотариального оформления сохранятся.