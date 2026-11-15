Основатель CNN Тед Тёрнер не включил ни одну из трёх бывших жён в число наследников своего многомиллиардного состояния. В окончательной версии завещания медиамагната указаны только пятеро его детей. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Пятеро детей миллиардера уже подали ходатайство о назначении их исполнителями завещания. Именно они значатся единственными наследниками состояния Тёрнера, которое, по оценке Forbes, составляло около 2,8 миллиарда долларов.

Среди тех, кому не достанется наследство, оказалась голливудская актриса Джейн Фонда. Она была третьей супругой бизнесмена, их брак продлился десять лет и завершился разводом в 2001 году. При этом бывшие супруги сохранили хорошие отношения, а после смерти Тёрнера актриса тепло отзывалась о нём.

Как выяснили журналисты, миллиардер впервые составил документы о распоряжении своим имуществом ещё в 2003 году. Впоследствии он неоднократно их пересматривал, причём последние изменения внёс в 2025 году.

Тёрнер также распорядился, чтобы наследники погасили его долги и урегулировали деловые вопросы. При необходимости он разрешил им продавать активы. Основатель CNN скончался 6 мая 2026 года в возрасте 87 лет.