«У нас сложные отношения»: Волочкова поставила точку в споре о наследстве дочери
Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о лишении дочери наследства
Обложка © АГН «Москва» / Тихонова Пелагия
Сообщения о намерении оставить дочь без наследства не соответствуют действительности, заявила балерина Анастасия Волочкова. По словам звезды, она неоднократно опровергала подобные слухи, ибо не может лишить жилья своего единственного ребёнка.
«Да, у нас сложные отношения, честно говоря, но мы сами как-то разберёмся, и не нужно распространять лживые новости», — подчеркнула артистка в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она заверила, что продолжает общаться с Ариадной, несмотря на разногласия. Волочкова также заявила, что дочь настраивают против неё: именно с этим балерина связала впечатление, будто их отношения состоят из непрерывных ссор.
Ранее Анастасия Волочкова призналась, что помощница Лолита Саидова стала ей ближе, чем дочь. Артистка объяснила это ежедневным общением и поддержкой, которую получает от сотрудницы. При этом отношения с некоторыми родственниками балерина назвала непростыми, обвинив близких в потребительском отношении к ней.