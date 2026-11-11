Сообщения о намерении оставить дочь без наследства не соответствуют действительности, заявила балерина Анастасия Волочкова. По словам звезды, она неоднократно опровергала подобные слухи, ибо не может лишить жилья своего единственного ребёнка.

«Да, у нас сложные отношения, честно говоря, но мы сами как-то разберёмся, и не нужно распространять лживые новости», — подчеркнула артистка в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она заверила, что продолжает общаться с Ариадной, несмотря на разногласия. Волочкова также заявила, что дочь настраивают против неё: именно с этим балерина связала впечатление, будто их отношения состоят из непрерывных ссор.