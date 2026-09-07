Анастасия Волочкова призналась, что ей ближе помощница, чем дочь

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Пятым каналом призналась, что сейчас ей ближе её помощница Лолита Саидова, чем дочь Ариадна.

«Сейчас со мной ближе Лола, потому что с Лолой мы каждый день в одном доме и в одной команде. У Лолы рабочий телефон, и душа светлая», — рассказала балерина.

Волочкова призналась, что ей ближе помощница, чем дочь. Видео © Пятый канал

Волочкова добавила, что чувствует от помощницы большую поддержку. Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что Лола относится к ней лучше, чем её собственная мать. Она также призналась, что у неё сложились непростые отношения с некоторыми родственниками.

«У меня с близкими родственниками, людьми близкими по крови, сложные отношения. Потому что они сопряжены с фальшью, с лицемерием, с потребительством, когда ко мне обращались только тогда, когда что-то нужно: деньги или решение какого-то вопроса», — поделилась Волочкова.

Волочкова подчеркнула, что больше не чувствует обязательств перед родственниками.

«Я всем все сделала из своих родственников и больше никому ничего не должна. Если они кто-то выбрал деньги, кто-то выбрал другие манипуляции — это их выбор», — заключила артистка.

Лолита Саидова начинала работать у Волочковой домработницей, позже стала её помощницей и PR-директором.

Ранее астролог Ариана Рейн, изучив натальную карту Волочковой, пришла к выводу, что её проблемы с алкоголем связаны не с распущенностью, а с кармическим капканом, и ключевой фактор — Венера в Скорпионе, которая дарит артистке харизму, но толкает к поиску острых эмоций. По её мнению, если эту энергию не направить в творчество, она уходит в физические удовольствия.