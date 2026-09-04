«Сохраняю в памяти»: Волочкова раскрыла, почему не хочет возобновлять отношения с Керимовым

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не намерена возобновлять отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым, предпочтя отдых на Мальдивах. Балерина отметила, что с теплотой хранит воспоминания о романе с бизнесменом, считая его самой яркой и искренней любовью в своей жизни.

Волочкова отказалась возобновлять отношения с Керимовым. Видео © Пятый канал

«С Сулейманом Керимовым меня связывали потрясающие годы нашей любви, и я сохраняю их в своей памяти», — призналась звезда в беседе с Пятым каналом.

Керимов, по признанию Волочковой, был единственным, кто по-настоящему её понимал. Несмотря на тоску по предпринимателю, сейчас сердце балерины принадлежит путешествиям, и возвращаться к прошлому роману она не планирует.

Ранее Анастасия Волочкова показала традиционный шпагат в бикини на Мальдивах. Артистка поделилась новым снимком с отдыха, выбрав для фотографии свою фирменную позу.