«Мальдивская дача» и фирменный шпагат: Волочкова в бикини удивила пляжным фото

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новым снимком с отдыха на Мальдивах. Артистка вновь выбрала для фотографии свою фирменную позу — шпагат.

На кадре она позирует в бикини на белоснежном песке. Снимок знаменитость сделала на курорте, который сама не раз называла своей «мальдивской дачей».

«Традиционный мальдивский шпагат», — подписала кадр Волочкова.

Такие фотографии давно стали одной из узнаваемых традиций её поездок на острова. На этот раз балерина также не стала отказываться от привычного пляжного сюжета. Свежим кадром артистка поделилась с поклонниками во время очередного отдыха на Мальдивах.

Ещё перед поездкой Волочкова рассказывала о планах изменить внешность после отдыха. В конце июля Life.ru писал, что балерина решилась на пересадку волос с головы на брови, причём провести процедуру она намеревалась именно после возвращения с Мальдив.