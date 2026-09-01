«Бежала с пуантами в руках»: Волочкова вспомнила, как проходил День знаний в балетной школе

Анастасия Волочкова рассказала, что 1 Сентября в её детстве никогда не было беззаботной линейкой с цветами. Для балерины этот день с ранних лет означал возвращение к изнурительным репетициям и работе у станка.

В интервью Общественной Службе Новостей артистка призналась, что уже утром бежала в академию с пуантами, чтобы поскорее приступить к занятиям. В балетной школе не делали поблажек даже в праздник — все приходили в форму и начинали тренировки как в обычный день.

«Никакой особенной романтики, только труд. Но именно в этом была своя романтика — в том, что ты каждый день доказываешь, что достоин быть в этом зале. Вспоминаю иногда эти дни и плачу», — поделилась Волочкова.

Особое волнение в День знаний, по её словам, вызывала не торжественная часть, а перспектива впервые показать педагогам, чего удалось добиться за лето. Эти проверки были главным испытанием, которое держало в напряжении сильнее любых экзаменов.

А ранее Life.ru писал, что ветераны СВО проводили детей погибших товарищей в школы в 40 регионах. В День знаний акция «Быть рядом» охватила вдвое больше субъектов страны, чем годом ранее, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО.

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