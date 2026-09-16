Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 07:16

«Молодёжь учится моей мудрости»: Волочкова объяснила, почему её фразы стали мемами

Анастасия Волочкова заявила, что рада популярности своих фраз среди зумеров

Обложка © АГН «Москва» / Никеричев Андрей

Обложка © АГН «Москва» / Никеричев Андрей

Балерина Анастасия Волочкова рада тому, что её высказывания становятся мемами среди зумеров. Популярность своих фраз артистка воспринимает как повод для гордости. Повторяющиеся реплики она объяснила просто: журналисты постоянно задают одинаковые вопросы, на которые у неё уже подготовлены ответы.

«Сохраняю в памяти»: Волочкова раскрыла, почему не хочет возобновлять отношения с Керимовым
«Сохраняю в памяти»: Волочкова раскрыла, почему не хочет возобновлять отношения с Керимовым

«Если для кого-то это стало мемом — это же круто! Значит, молодёжь идёт по верному пути и учится моей мудрости», — заявила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

Волочкова добавила, что не испытывает стыда за слова, которые расходятся по Интернету. Поучиться у неё мудрости она предложила также журналистам.

Волочкова задумалась о месте на кладбище и своих похоронах
Волочкова задумалась о месте на кладбище и своих похоронах

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что помощница стала ей ближе, чем дочь. Балерина объяснила это ежедневным общением и поддержкой, которую получает от сотрудницы. При этом отношения с некоторыми родственниками она назвала сложными.

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar