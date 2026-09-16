«Молодёжь учится моей мудрости»: Волочкова объяснила, почему её фразы стали мемами

Балерина Анастасия Волочкова рада тому, что её высказывания становятся мемами среди зумеров. Популярность своих фраз артистка воспринимает как повод для гордости. Повторяющиеся реплики она объяснила просто: журналисты постоянно задают одинаковые вопросы, на которые у неё уже подготовлены ответы.

«Если для кого-то это стало мемом — это же круто! Значит, молодёжь идёт по верному пути и учится моей мудрости», — заявила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

Волочкова добавила, что не испытывает стыда за слова, которые расходятся по Интернету. Поучиться у неё мудрости она предложила также журналистам.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что помощница стала ей ближе, чем дочь. Балерина объяснила это ежедневным общением и поддержкой, которую получает от сотрудницы. При этом отношения с некоторыми родственниками она назвала сложными.