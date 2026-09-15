Волочкова задумалась о месте на кладбище и своих похоронах

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова неожиданно затронула темы загробной жизни и организации собственных похорон. Балерина в беседе с Пятым каналом призналась, что уже задумывается о месте на кладбище, но при этом не намерена заниматься бюрократическими вопросами бронирования участка заранее, назвав подобные приготовления ненужной суетой.

Анастасия Волочкова не знает, кто будет заниматься её похоронами. Видео © Пятый канал

Артистка выразила надежду, что для неё найдётся «хорошее место», куда поклонники будут приходить с её любимыми белыми розами. Волочкова отметила, что не знает, кто именно возьмёт на себя хлопоты по организации её прощания, когда придёт время.

При этом она подчеркнула, что не собирается умирать в ближайшее время. Главное желание звезды — чтобы после её ухода зрители и любящие люди продолжали приходить к ней и поддерживать, как они делают это сейчас на её концертах и спектаклях.

А ранее сообщалось, что Волочкова решилась на пересадку волос с головы на брови. По её словам, это безоперационная процедура. Также артистка добавила, что пересадит волосы после поездки на Мальдивы.