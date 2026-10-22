Не дожил день до 34-летия: Бодибилдер рухнул на сцене во время соревнований и умер

Польский бодибилдер Матеуш Хмура скончался после того, как потерял сознание прямо на сцене во время соревнований в Великобритании. Спортсмену было 33 года, до своего дня рождения он не дожил всего один день. Об этом сообщает Need To Know.

Трагедия произошла 18 октября в городе Телфорд, где проходил финал соревнований PCA British Finals. Хмура выступал в категории Classic Bodybuilding Medium, когда внезапно почувствовал себя плохо и упал на глазах у зрителей и других участников.

На помощь атлету бросились дежурившие на мероприятии медики. К ним присоединились сотрудники скорой помощи и специалисты санитарной авиации. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Организаторы временно остановили соревнования. После госпитализации Хмуры они обсудили ситуацию с остальными спортсменами и решили продолжить турнир. На тот момент о смерти бодибилдера ещё не было известно.

Примечательно, что Хмура только начинал соревновательную карьеру. 4 октября он впервые вышел на сцену турнира PCA First Timers в Йоркшире и сразу занял второе место. Польский спортсмен много лет проживал в английском Уэйкфилде.

Представители Ассоциации физической культуры (PCA) выразили соболезнования семье погибшего. Причина внезапной смерти бодибилдера пока официально не установлена.

После трагедии жена спортсмена Патриция предупредила о появившемся в интернете сборе пожертвований якобы для их семьи. Женщина подчеркнула, что не давала разрешения на сбор денег, и попросила поклонников не переводить средства. Супруги поженились всего два месяца назад.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти 26-летнего китайского бодибилдера Би Цзяци, который скончался во время подготовки к соревнованиям. По сообщениям СМИ, перед трагедией спортсмен испытывал сильные нагрузки и придерживался жёсткой диеты. Точная причина его смерти на момент публикации не была установлена.