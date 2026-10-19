Не душ, не кровать и даже не чемодан: Названы самые популярные привычки россиян после заселения в отель

Каждый шестой российский турист после заселения в отель первым делом снимает видеообзор номера для близких. Такой привычкой обладают 17% опрошенных, сообщили Life.ru аналитики сервиса «Купибилет».

Впрочем, чаще всего путешественники начинают знакомство с гостиницей с изучения вида из окна или балкона — так поступают 22% респондентов. Ещё 21% сразу подключаются к Wi-Fi, чтобы проверить сообщения и оставаться на связи.

Разбирать чемодан с порога предпочитают 16% участников опроса. Другие 12% первым делом ложатся на кровать, 7% включают телевизор, а 5% отправляются изучать содержимое мини-бара.

При этом лишь 13% опрошенных готовы сразу после заселения оставить вещи в номере и отправиться гулять по городу. Среди таких путешественников 73% составляют женщины и 27% — мужчины.

Вид из окна, который оказался самым популярным первым пунктом знакомства с номером, может заметно влиять на стоимость проживания. По оценке сервиса, комнаты с видом на воду или лес иногда обходятся на 10–30% дороже стандартных вариантов. Разница зависит от конкретного отеля.

Ранее Life.ru рассказывал о другом исследовании гостиничных предпочтений россиян. Тогда выяснилось, что 13% путешественников выбирают отели с красивыми интерьерами, чтобы сделать удачные фотографии. При этом для 41% опрошенных дизайн гостиницы не имел особого значения.