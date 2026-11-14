Массовый сбой в работе аэропортов США, из-за которого 13 ноября на четыре с половиной часа приостановили вылеты по всей стране, предварительно связали с устаревшим оборудованием. Американские власти не обнаружили признаков кибератаки или иностранного вмешательства. Об этом сообщил министр транспорта Шон Даффи.

«Было ли это кибератакой? Была ли это атакой иностранного государства на нашу сеть? Ответ на это: мы так не считаем», — заявил министр журналистам.

По словам Даффи, неполадки возникли в системе связи Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство до сих пор использует оборудование, отдельные элементы которого относятся к 1980-м годам.

Предварительно причиной сбоя считают проблемы со старой телекоммуникационной сетью. Власти выясняют, какую роль могли сыграть работы по замене медных кабелей на оптоволоконные. Во время происшествия устаревшие маршрутизаторы и коммутаторы оказались перегружены данными, из-за чего информация в системах управления воздушным движением стала поступать с ошибками.

Руководство FAA приняло решение остановить вылеты из соображений безопасности. При этом самолёты, уже находившиеся в воздухе, продолжили полёты и смогли совершить посадку.

Ограничения сняли вечером 13 ноября. Однако последствия сбоя оказались масштабными: тысячи рейсов были отменены или задержаны, а многие пассажиры застряли в аэропортах.