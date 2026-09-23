Не испортите урожай: Роскачество назвало три главные ошибки при сушке помидоров

Слишком крупная нарезка, высокая температура и недостаточная сушка могут испортить томаты, заготовленные на зиму. Три самые распространённые ошибки Life.ru назвали в пресс-службе Роскачества.

Первая проблема — толстые или неодинаковые кусочки. Они сохнут с разной скоростью, поэтому часть томатов может остаться слишком влажной, пока другие уже будут готовы.

Вторая ошибка — попытка ускорить процесс слишком высокой температурой. В таком случае помидоры быстро подсыхают снаружи, но внутри сохраняют влагу, а отдельные кусочки могут подгореть.

Наконец, нельзя убирать на хранение недосушенные томаты. Оставшаяся внутри влага повышает риск появления плесени и порчи продукта.

Перед сушкой помидоры советуют тщательно вымыть, удалить повреждённые места и нарезать одинаковыми кусочками. Их нужно разложить в один слой так, чтобы они не соприкасались, а затем сушить в духовке или дегидраторе при невысокой температуре, периодически проверяя состояние.

Готовые томаты должны оставаться эластичными, но при надавливании из них не должна выделяться влага. Точное время приготовления назвать нельзя — оно зависит от сочности плодов, размера кусочков и используемой техники.

После сушки томатам необходимо дать полностью остыть, а затем переложить их в чистую сухую герметичную упаковку. Если при хранении появился неприятный запах, плесень или другие признаки порчи, есть такой продукт нельзя.

Ранее Life.ru рассказывал, почему овощи могут быстро покрыться плесенью и начать гнить при неправильном хранении. В Роскачестве предупреждали, что обычный полиэтиленовый пакет удерживает внутри влагу и мешает нормальной циркуляции воздуха. Особенно чувствительны к таким условиям помидоры, баклажаны и перцы. Для более долгого хранения специалисты советовали выбирать упаковку, которая пропускает воздух, и учитывать требования каждого вида овощей.