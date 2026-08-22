Гниль и плесень за два дня: Россиян предостерегли от фатальной ошибки при хранении овощей

Хранение свежих овощей в обычных полиэтиленовых пакетах может значительно ускорить их порчу. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Главная проблема — пакет практически не пропускает воздух и удерживает влагу. Внутри появляется конденсат, который создаёт благоприятные условия для образования плесени и гниения.

Кроме того, отсутствие вентиляции сказывается на качестве самих плодов. Они быстрее становятся мягкими и дряблыми, а вкус теряет насыщенность. Особенно чувствительны к таким условиям помидоры, баклажаны и перцы.

Есть и ещё один фактор — этилен. Этот природный газ выделяют некоторые овощи и фрукты, и он ускоряет процесс созревания. В закрытом пространстве его концентрация повышается, поэтому продукты способны быстро перезреть.

«Для продления свежести овощей рекомендуем отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах. Более подходящие варианты — бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики. Такие материалы обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха и создают оптимальные условия для овощей», — рассказали в Роскачестве.

При этом конкретные условия хранения зависят от вида овощей: некоторым требуется холодильник, тогда как другие лучше сохраняются при комнатной температуре.

А ранее россиянам назвали продукты, которые опасно хранить в дверце холодильника. Как отметил эксперт, частые перепады температуры сводят на нет преимущества такого хранения и ускоряют порчу продуктов.