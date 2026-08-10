Доктор объяснил пути передачи циклоспороза через свежие овощи

Циклоспороз в США чаще связывают со свежими продуктами, которые употребляют без термической обработки, рассказал РИА «Новости» доктор Тэйлор Уоллес. В числе таких продуктов он назвал листовую зелень, базилик, кинзу, укроп, капусту, брокколи и горошек.

По словам специалиста, нынешнюю вспышку заболевания в США связали с зеленью одного из поставщиков из Мексики. Это не означает, что заражённой является вся аналогичная продукция.

Уоллес призвал не исключать овощи и зелень из рациона из-за опасений заразиться циклоспорозом, поскольку такой отказ может быть контрпродуктивным.

Учёный также отметил, что инфекция отличается от многих других пищевых заболеваний: непосредственно от человека к человеку она не передаётся. Возбудитель попадает в организм через воду или продукты, загрязнённые фекалиями.

Ранее агроном Алексей Куренин предупредил, что хранить помидоры и перцы в полиэтиленовой упаковке после покупки не стоит. Из-за конденсата, нехватки воздуха и скопления этилена овощи быстрее размягчаются, покрываются плесенью и портятся.