Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 06:30

Доктор объяснил пути передачи циклоспороза через свежие овощи

Доктор Уоллес назвал зелень причиной вспышки циклоспороза в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sakura Image Inc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sakura Image Inc

Циклоспороз в США чаще связывают со свежими продуктами, которые употребляют без термической обработки, рассказал РИА «Новости» доктор Тэйлор Уоллес. В числе таких продуктов он назвал листовую зелень, базилик, кинзу, укроп, капусту, брокколи и горошек.

По словам специалиста, нынешнюю вспышку заболевания в США связали с зеленью одного из поставщиков из Мексики. Это не означает, что заражённой является вся аналогичная продукция.

Уоллес призвал не исключать овощи и зелень из рациона из-за опасений заразиться циклоспорозом, поскольку такой отказ может быть контрпродуктивным.

Учёный также отметил, что инфекция отличается от многих других пищевых заболеваний: непосредственно от человека к человеку она не передаётся. Возбудитель попадает в организм через воду или продукты, загрязнённые фекалиями.

Заморозка на зиму: Нутрициолог рассказала, какие ягоды и овощи теряют витамины, а какие становятся вкуснее
Заморозка на зиму: Нутрициолог рассказала, какие ягоды и овощи теряют витамины, а какие становятся вкуснее

Ранее агроном Алексей Куренин предупредил, что хранить помидоры и перцы в полиэтиленовой упаковке после покупки не стоит. Из-за конденсата, нехватки воздуха и скопления этилена овощи быстрее размягчаются, покрываются плесенью и портятся.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar