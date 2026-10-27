Не купил, а добыл: Жених сам намыл золото для помолвочного кольца любимой

Житель американского штата Колорадо несколько месяцев добывал золото в местных реках, чтобы изготовить из него помолвочное кольцо для любимой девушки. Джек Вулкани решил отказаться от покупки готового украшения и собственноручно собрать драгоценный металл для предложения руки и сердца. О необычной истории любви сообщает NDTV.

Мужчина из города Уит-Ридж давно собирался жениться на своей возлюбленной Джоан, но хотел сделать момент помолвки по-настоящему особенным. После долгих размышлений он придумал необычный способ удивить девушку.

«Я сел, долго думал, и мне в голову пришла мысль: а что, если сделать кольцо самому? Мне показалось, это идеально», — рассказал Джек.

План оказался куда сложнее обычного похода в ювелирный магазин. Американец отправился на реки Колорадо и начал промывать песок, собирая мельчайшие частицы золота. Поначалу ему казалось, что необходимое количество металла придётся искать целую вечность, однако трудности только прибавили ему упорства.

Спустя несколько месяцев мужчина наконец собрал достаточно золота и обратился к местному ювелиру Заку Аллену. Мастер признался, что прежде никогда не получал подобных заказов, но идея его настолько заинтересовала, что он согласился помочь.

Ювелир подобрал форму для будущего украшения, расплавил собранный металл и отлил кольцо. Для Джека момент, когда он впервые увидел результат многомесячных поисков, стал настоящим событием. При этом мужчина сумел сохранить весь процесс в тайне от возлюбленной.

Когда кольцо было готово, Джек пригласил Джоан на прогулку в горы. Там он включил на телефоне видео, которое снимал во время поисков золота. Девушка сначала не поняла, зачем любимый показывает ей кадры с реки.

«Я смотрю видео, как он промывает золото, и думаю: «Это мило, но зачем мы это смотрим?» А на середине поняла. Это был очень особенный момент», — вспоминает Джоан.

Осознав, что всё это время Джек добывал золото ради кольца для неё, девушка расплакалась от счастья. Мужчина сделал ей предложение, и она ответила согласием. Более того, собранного драгоценного металла оказалось достаточно ещё и для второго украшения — собственного обручального кольца Джека. Теперь у будущих супругов будут кольца из одного и того же золота.

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