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Опубликовано 14 сентября, 14:38

Глава федерации мас-рестлинга сделал предложение руки и сердца на МФМ

Обложка © Telegram/TagilCity.ru | Нижний Тагил

Обложка © Telegram/TagilCity.ru | Нижний Тагил

Романтическое признание прозвучало на Международном фестивале молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. Президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров попросил свою девушку Евгению стать его женой.

Видео © Telegram/TagilCity.ru | Нижний Тагил

Избранница в этот момент находилась в другом городе, однако расстояние не помешало ей сразу ответить согласием, сообщает TagilCity.

«Женечка, дорогая моя, я тебя очень сильно люблю. Прошу руки и сердца твоего. Выходи за меня замуж!» — обратился Петров к возлюбленной.

«Я согласна», — ответила Евгения.

Уральский боксёр сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге
Уральский боксёр сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он собрал 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Программа включает образовательные, культурные, спортивные и деловые мероприятия. Участники также знакомятся с национальными видами спорта, в число которых входит мас-рестлинг. Life.ru подробно рассказывал о программе МФМ-2026. На фестивале запланировано около 650 событий, а половина его участников приехала из зарубежных стран.

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Николь Вербер
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