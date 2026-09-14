Глава федерации мас-рестлинга сделал предложение руки и сердца на МФМ

Романтическое признание прозвучало на Международном фестивале молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. Президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров попросил свою девушку Евгению стать его женой.

Избранница в этот момент находилась в другом городе, однако расстояние не помешало ей сразу ответить согласием, сообщает TagilCity.

«Женечка, дорогая моя, я тебя очень сильно люблю. Прошу руки и сердца твоего. Выходи за меня замуж!» — обратился Петров к возлюбленной.

«Я согласна», — ответила Евгения.

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он собрал 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Программа включает образовательные, культурные, спортивные и деловые мероприятия. Участники также знакомятся с национальными видами спорта, в число которых входит мас-рестлинг. Life.ru подробно рассказывал о программе МФМ-2026. На фестивале запланировано около 650 событий, а половина его участников приехала из зарубежных стран.