Не купился на 40 тысяч: Юного кадета из Калининграда позвали в Кибердружину

11-летний Богдан Окулов из Калининграда отказался выполнять предложение незнакомца поджечь железнодорожный объект за 40 тысяч рублей. После этого Народный фронт пригласил пятиклассника присоединиться к Кибердружине. Об этом Life.ru сообщили в организации.

Школьник из Калининграда предотвратил поджог и вступил в Кибердружину. Видео © Предоставлено Life.ru

«Спросил в чате игры, как можно заработать игровую валюту. Мне написал в личное сообщение человек с предложением заработать 40 000 рублей в реальной жизни. Стало интересно, что за работа. Тот человек рассказал: надо поджечь шкаф возле ЖД путей. Я понял, что что-то не так, сообщил об этом маме. Она ответила, что это террористы. Мы стали добывать больше информации для полиции и помогли предотвратить поджог», — рассказал Богдан Окулов.

За свой поступок пятиклассник уже получил награду от сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Калининградской области также пообещал вручить школьнику почётную грамоту. Представители Народного фронта встретились с Богданом, подарили ему памятный мерч и предложили вступить в Кибердружину. Там школьник сможет развивать навыки цифровой безопасности, учиться распознавать подозрительные сообщения и противостоять попыткам вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта и руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко назвал поступок школьника примером ответственности и гражданской смелости. Он также поблагодарил родителей Богдана за внимательность и правильную реакцию.

Родителям организация рекомендует следить за онлайн-общением детей и объяснять им опасность предложений от незнакомцев, особенно связанных с деньгами или противоправными действиями. При подозрительной переписке советуют сохранить сообщения, ничего не выполнять и сразу рассказать обо всём взрослым.

«Я воспитываю Богдана так, чтобы мудрость у него была с ранних лет. Я очень благодарна Всевышнему, что он рассказал про этот инцидент именно мне. Родителям надо всегда быть в диалоге со своими детьми. И этот диалог должен быть не редким, а ежедневным. Нужно выстраивать с детьми доверительные отношения», — поделилась мама школьника Дарья.

Ранее суд приговорил гражданина Белоруссии к 25 годам лишения свободы за подготовку теракта в Новороссийске. Следствие установило, что мужчина намеревался устроить взрыв в пункте отбора на военную службу по контракту. Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года Китов начал переписываться с человеком, который представился сотрудником СБУ. Впоследствии белорус согласился на конфиденциальное сотрудничество.