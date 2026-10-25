«Не лечебное средство»: Врач предупредил об опасности настоек из калины и облепихи

Домашние настойки из калины, черноплодной рябины, облепихи и других ягод могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, несмотря на натуральный состав. Главная опасность таких напитков заключается в этиловом спирте, токсическое действие которого не уменьшается при добавлении фруктов и ягод. Об этом рассказал психиатр-нарколог Сергей Золотилов в беседе с сайтом MK.ru.

Первой угрозой специалист назвал непредсказуемую крепость домашних напитков. Человек может считать настойку лёгкой, хотя содержание спирта в ней достигает 45–50%. Из-за этого возрастает риск сильного опьянения, тяжёлого похмелья и алкогольного отравления.

Вторая опасность связана с токсичными примесями, которые могут содержаться в некачественном алкоголе кустарного производства. Среди них врач назвал метанол, альдегиды и сивушные масла. Такие вещества способны повреждать печень, почки, нервную систему и органы зрения. При этом само настаивание ягод на качественном пищевом алкоголе не означает автоматического образования метанола.

Третьим риском нарколог назвал возможное влияние напитков на людей с хроническими заболеваниями. Биологически активные вещества ягод в сочетании с алкоголем могут изменять реакции организма. Особенно осторожными следует быть людям с нарушениями артериального давления, заболеваниями печени и другими проблемами со здоровьем.

Четвёртая угроза — развитие алкогольной зависимости. По словам Золотилова, сладкий вкус и представление о настойке как о полезном домашнем напитке могут создавать ложное ощущение безопасности. В результате человек начинает употреблять алкоголь чаще и постепенно увеличивает дозировку.

Наконец, пятой опасностью врач назвал убеждение в лечебных свойствах ягодного алкоголя. В действительности Всемирная организация здравоохранения относит алкогольные напитки к канцерогенным факторам: их употребление повышает риск развития нескольких видов рака, в том числе печени, кишечника и молочной железы. Безопасного с точки зрения онкологических рисков уровня потребления алкоголя не установлено.

Золотилов посоветовал употреблять сезонные ягоды и фрукты свежими, готовить из них морсы, компоты и безалкогольные напитки. По его словам, натуральные продукты могут быть частью здорового питания, но добавление спирта не делает их лечебным средством.

Ранее Life.ru рассказывал об опасности отравлений домашними настойками. Врач-инфекционист Марият Мухина предупредила, что в кустарном алкоголе могут присутствовать метанол, изопропиловый спирт и другие токсичные примеси. Их употребление способно вызвать тяжёлое отравление с поражением внутренних органов.