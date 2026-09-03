«Не менее 70 млн тонн в год»: Путин раскрыл планы по Трансарктическому коридору

Президент России Владимир Путин заявил, что к концу текущего десятилетия объём грузоперевозок по Трансарктическому коридору планируют увеличить как минимум вдвое — до 70 млн тонн в год.

По его словам, арктические морские терминалы намерены связать с железными дорогами и внутренними водными путями. Это позволит постепенно подключить к маршруту грузопотоки из Центральной России, Урала и Сибири, а также обеспечить доставку импортных товаров.

Путин отметил, что работа по развитию международных перевозок через российскую Арктику уже идёт. В августе по маршруту прошёл первый контейнеровоз из Китая в Мурманск.

«В целом ожидаем, что к концу текущего десятилетия объём перевозок по Трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год, то есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня», — сказал глава государства.

Россия также рассчитывает продолжить сотрудничество с другими странами в организации контейнерных перевозок через Арктику.

Трансарктический транспортный коридор (ТТК) — это стратегический российский инфраструктурный мега-проект, призванный создать единую логистическую систему, которая через Северный морской путь, сибирские реки и наземные магистрали соединит западные и восточные регионы России (от Санкт-Петербурга до Владивостока). Его ключевая цель — обеспечить более короткий (доставка из Азии в Европу может быть сокращена более чем на 10 000 км), безопасный и экономически выгодный маршрут для транзита грузов между глобальными рынками Азии, Европы, Индии и стран Персидского залива, встроив Россию в новую мировую логистическую архитектуру. Проект, который находится на начальном этапе разработки с планами по выходу на грузопоток в 109 млн тонн к 2030 году, рассматривается как геополитический и требует масштабных частных инвестиций наряду с государственной поддержкой для развития портовой, ледокольной и железнодорожной инфраструктуры.

Ранее Владимир Путин поручил ускорить доработку комплексного плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года. По словам президента, документ должен объединить логистическое пространство северных и дальневосточных регионов и после завершения разработки перейти к этапу реализации.