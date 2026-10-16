«Не могла жить»: Уколы для похудения чуть не сгубили звезду «Холопа» Ольгу Дибцеву

Попытка похудеть с помощью инъекций обернулась сильной тошнотой для актрисы Ольги Дибцевой. Артистка призналась, что такой способ борьбы с лишними килограммами ей не подошёл.

«Меня тошнило, я не могла жить. Это не моё», — рассказала она Пятому каналу.

Ольга Дибцева рассказала о тошноте после уколов для похудения. Видео © Пятый канал

Работая над фигурой, звезда отказалась от алкоголя. По её словам, шампанское неизменно сопровождалось закусками — сыром и соленьями, из-за чего контролировать питание становилось сложнее. Однако строгих запретов она не придерживается.

Любви к спорту у актрисы тоже нет. Она призналась, что предпочитает отдыхать на диване, а из спортивных занятий в шутку выделила только кёрлинг.

Ранее Ольга Дибцева рассказала, что набрала вес на фоне приёма «Оземпика». Тошноту, слабость и головную боль она пыталась заглушить едой.