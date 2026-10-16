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Опубликовано 16 октября, 10:31

«Не могла жить»: Уколы для похудения чуть не сгубили звезду «Холопа» Ольгу Дибцеву

Актриса Ольга Дибцева рассказала о сильной тошноте после уколов для похудения

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Попытка похудеть с помощью инъекций обернулась сильной тошнотой для актрисы Ольги Дибцевой. Артистка призналась, что такой способ борьбы с лишними килограммами ей не подошёл.

«Меня тошнило, я не могла жить. Это не моё», — рассказала она Пятому каналу.

Ольга Дибцева рассказала о тошноте после уколов для похудения. Видео © Пятый канал

Работая над фигурой, звезда отказалась от алкоголя. По её словам, шампанское неизменно сопровождалось закусками — сыром и соленьями, из-за чего контролировать питание становилось сложнее. Однако строгих запретов она не придерживается.

Любви к спорту у актрисы тоже нет. Она призналась, что предпочитает отдыхать на диване, а из спортивных занятий в шутку выделила только кёрлинг.

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Ранее Ольга Дибцева рассказала, что набрала вес на фоне приёма «Оземпика». Тошноту, слабость и головную боль она пыталась заглушить едой.

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Борис Эльфанд
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