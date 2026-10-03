«Не могли долго дуться»: Буланова рассказала о примирении с Семенович

Татьяна Буланова и Анна Семенович помирились после разногласий из-за песни, которую им предложил один из авторов. Буланова рассказала об отношениях с коллегой на съёмках шоу «Дискотека 90-х на льду». По её словам, долго сердиться друг на друга они не могли — артистки дружат.

«Мы не могли с ней долго дуться друг на друга, потому что мы дружим и она реально потрясающая. Я её энергии просто поражаюсь и завидую белой завистью. Если мне скажут нет, я развернусь и уйду, а она — молодец, добивается своего!» — цитирует Буланову «Звездач».

Напомним, что конфликт Булановой и Семенович начался из-за новой песни. Артистки получили одну и ту же композицию от автора и не смогли договориться, кому она достанется. Семенович говорила, что хотела бы исполнить трек для обновления своего образа, а Буланова заявляла, что не намерена отказываться от песни.