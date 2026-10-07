«Не могу встать с постели»: Мэри Поппинс из советского кино сняла тревожное видео с больничной койки

70-летняя Наталья Андрейченко рассказала о резком ухудшении самочувствия и госпитализации. По словам актрисы, несколько дней она чувствовала сильную слабость и практически не могла подняться с постели.

Наталья Андрейченко в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/natalya_andreychenko

«Чувствую себя очень плохо, нет сил. Не могу встать с постели», — рассказала Андрейченко в личном блоге. Спустя три дня, по её словам, её доставили в больницу в полуобморочном состоянии. Диагноз актриса не назвала.

Одновременно артистка тяжело переживает из-за состояния своего пса Тоби. Андрейченко сообщили, что собака лежит на ступеньках и не может встать. Позже выяснилось, что животное парализовано.

Сама актриса из-за плохого самочувствия не смогла сразу приехать к питомцу. Позднее она побывала в ветеринарной клинике и поговорила с врачом.

«У Тоби отключились все органы до единого. Он был готов умереть…», — поделилась Андрейченко.

При этом связывать госпитализацию актрисы именно с переживаниями за собаку оснований нет: сама Андрейченко не называла точную причину ухудшения своего состояния.

Наталья Андрейченко — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Широкую известность ей принесла главная роль в музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» 1983 года. Также она снималась в картинах «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Прости» и других проектах. В разные годы Андрейченко жила и работала в России, США и Мексике. Ранее Life.ru рассказывал, что актриса отметила своё 70-летие уличными танцами в Мексике. Там Андрейченко занимается духовными практиками, йогой, медитациями и сыроедением.