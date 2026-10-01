Не мылась пять месяцев: В Перми нашли письмо с мольбой о помощи в урне для голосования

В Перми 90-летняя женщина вложила в сложенный бюллетень для голосования записку с просьбой о помощи своей тяжелобольной дочери. Об этом «КП Пермь» рассказала председатель местного ТОС «Покровский» Галина Мымрина.

Записку обнаружили 18 сентября, когда члены избиркома вскрывали переносную урну и подсчитывали голоса. Листок с описанием беды целой семьи оказался между бюллетенями.

Речь идёт о 67-летней Татьяне Шиляевой. С рождения она прикована к постели: не ходит, не сидит и не может сама за собой ухаживать. У женщины инвалидность первой группы, диагноз — ДЦП. Всю жизнь за ней ухаживает мать Сима Петровна, которой в начале сентября исполнилось 90 лет.

«Письмо от имени дочери я написала, потому что другого выхода у меня не было. Я уже не знаю, куда мне обращаться!» — призналась пожилая женщина журналистам.

По её словам, живут они вдвоём, родственников, способных помочь, не осталось. Раз в неделю приходит соцработник — моет полы и покупает продукты. Но самое тяжёлое пенсионерка не может доверить никому: искупать дочь. Татьяна не мылась уже пять месяцев, соцработницы могут только обтереть её.

Чтобы положить женщину в ванну, нужен подъёмник или мужская сила. Старое устройство, которое выдавали в соцзащите 30 лет назад, давно сломалось, а Татьяна дважды падала с него. Именно о новом подъёмнике с кнопкой и мечтают обе женщины.

Сама Сима Петровна пережила пять инфарктов и два года не выходит из дома. По её признанию, она боится оставлять дочь одну даже ненадолго.

Как сообщила редакция, сбор средств для семьи завершился всего за два дня.

До этого Life.ru рассказывал, что с 21 июля 2026 года изменились правила назначения единого пособия. Уход за неродственником — пожилым соседом, знакомым или человеком с инвалидностью, не входящим в круг близких родных, — перестанет считаться уважительной причиной нулевого дохода. При этом уход за нетрудоспособным близким родственником по-прежнему будет засчитываться как уважительная причина.