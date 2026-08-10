От соцработника до компенсации капремонта: Какие льготы доступны одиноким пенсионерам

Одиноко проживающие пенсионеры могут оформить помощь на дому, компенсацию части расходов на капремонт и ряд региональных льгот. Большинство таких мер предоставляют по заявлению, поэтому за ними нужно самостоятельно обращаться в соцзащиту, МФЦ или профильные центры.

Если пожилому человеку трудно самостоятельно покупать продукты и лекарства, готовить или решать бытовые вопросы, ему могут назначить социального работника. В зависимости от дохода и региональных правил такие услуги оказывают бесплатно либо за частичную плату, говорится в материале «Царьграда».

Тем, кому требуется постоянная помощь, доступна система долговременного ухода. После оценки состояния человека и его бытовых условий специалисты определяют, какие услуги ему необходимы и как часто должен приходить помощник.

Отдельная мера поддержки касается взносов на капитальный ремонт. В ряде случаев пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию до 50% расходов, а после 80 лет — до 100%. Условия зависят в том числе от состава семьи и регионального законодательства, поэтому порядок лучше уточнять по месту жительства.

Кроме того, субъекты РФ могут предлагать пожилым людям доставку продуктов и лекарств, горячее питание, социальное такси, услуги сиделки и «тревожную кнопку». Перечень таких программ различается от региона к региону.

Чтобы узнать, какая помощь доступна конкретному человеку, стоит обратиться в местную соцзащиту или МФЦ. Там же подскажут, какие документы потребуются для оформления выбранной меры поддержки.

Кстати, Life.ru недавно напоминал, что пенсионер, которому стало трудно справляться с повседневными делами, может оформить социальное обслуживание на дому. После рассмотрения заявления человеку могут назначить соцработника, который поможет с покупкой продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг и другими бытовыми вопросами.