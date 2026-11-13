Grand Theft Auto VI едва не лишилась возможности официально выйти в Южной Корее из-за большого количества сцен с мужской наготой. Причём больше всего вопросов у местной возрастной комиссии вызвали не откровенные сексуальные эпизоды, а демонстрация мужских гениталий в ситуациях, не связанных с сексом. Об этом сообщает корейское издание Inven, изучившее протоколы заседаний комиссии.

На первом заседании 10 сентября мнения специалистов разделились поровну. Трое выступили за присвоение GTA VI рейтинга «только для взрослых», ещё трое предложили вообще отказать игре в возрастной классификации. Последнее решение фактически заблокировало бы её официальную продажу в стране.

Главным предметом спора оказалась необычная особенность игрового мира. По оценке экспертов, обнажённые мужские персонажи появляются в GTA VI значительно чаще, чем в других играх, причём зачастую без сексуального контекста.

При этом насилие, преступления и употребление наркотиков не вызвали столь серьёзных разногласий. Члены комиссии сочли, что по этим параметрам новая часть серии существенно не отличается от GTA V, которая ещё в 2013 году получила взрослый рейтинг.

Обсуждение осложнилось юридическими вопросами. Некоторые специалисты сомневались, достаточно ли правовых оснований для полного отказа в классификации. Дело в том, что в 2025 году южнокорейские правила оценки откровенного контента были изменены.

Рассмотрение GTA VI дважды откладывали. Окончательное решение удалось принять только 16 октября: восемь участников проголосовали за взрослый рейтинг, один выступил против.

В результате игру допустили к продаже совершеннолетним пользователям. При этом неизвестно, пришлось ли Rockstar Games менять спорные сцены. В опубликованных документах нет однозначного ответа, вносились ли соответствующие изменения в финальную версию.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра расскажет историю Джейсона и Люсии, которые окажутся втянуты в криминальные события вымышленного американского штата Леонида.