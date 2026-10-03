Не наследник, но под защитой: Кинолог объяснил, как обеспечить будущее собаки через завещание

Владелец собаки может заранее юридически закрепить, кто будет заботиться о питомце после его смерти. Само животное наследником стать не может, однако обязанности по его содержанию разрешается возложить на другого человека. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Самый простой вариант — заранее договориться с родственником или другом. Если собака мало знакома с будущим владельцем, её лучше постепенно приучать к нему: чаще встречаться, гулять вместе и ненадолго оставлять на передержку.

«По закону, животные являются имуществом, а не наследниками. Вы не можете переписать на собаку квартиру, положить деньги на её счёт. Но можете юридически обязать конкретного человека позаботиться о ней», — сказал он.

Надёжнее закрепить договорённость в завещании. С помощью завещательного возложения наследника можно обязать содержать животное, ухаживать за ним и обеспечивать ветеринарную помощь. При невыполнении этих условий заинтересованные лица вправе потребовать исполнения через суд.

Можно предусмотреть и завещательный отказ — например, обязать наследника за счёт полученного имущества осуществлять выплаты человеку, который будет заботиться о собаке. Такой механизм регулируется ст. 1137 ГК РФ.

Кроме того, кинолог советует назначить исполнителя завещания и собрать «папку питомца»: ветпаспорт, сведения о заболеваниях и аллергиях, контакты врачей и рекомендации по уходу. Главное — заранее обсудить всё с человеком, которому предстоит принять животное.

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