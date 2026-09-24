Кошка отдалилась? Хозяевам назвали 5 грубых ошибок в общении с питомцем

Кошка может начать избегать хозяина, прятаться или меньше идти на контакт не только из-за особенностей характера. Причиной могут стать ошибки в общении с питомцем, которые человек не всегда замечает, рассказал Life.ru основатель котокафе «Котики и люди» Владимир Кузин.

По словам специалиста, кошки способны привязываться к владельцам и искать общения с ними. При этом правильно понимать сигналы животного бывает непросто.

Поведение кошек и их взаимоотношения с хозяином изучены меньше, чем психология собак. Однако уже многим очевидно, что кошки — социальные существа, они привязываются к своим владельцам, ждут их с работы, могут грустить во время разлуки. Владимир Кузин Основатель котокафе «Котики и люди»

Одна из распространённых ошибок — попытки воспитывать кошку с помощью крика и запретов. По словам эксперта, такое поведение скорее заставит питомца бояться хозяина, чем поможет понять, что именно делать нельзя.

«Кошка не понимает наказания «за проступок». Крик и резкие запреты с большей долей вероятности научат её бояться вас, чем объяснят, чего делать нельзя. В конфликтной ситуации лучше переключить внимание и предложить питомцу какую-то разрешённую альтернативу, которая в то же время будет привлекательна для животного», — объяснил основатель котокафе.

Например, если животное точит когти о диван, рядом можно поставить когтеточку. Если кошка запрыгивает на стол, её стоит спокойно снять и предложить другое высокое место. При ночной активности поможет игра перед сном.

Не каждая кошка хочет, чтобы её брали на руки или гладили в конкретный момент. Если питомец отворачивается, уходит, прижимает уши или нервно двигает хвостом, лучше оставить его в покое.

При этом не стоит игнорировать инициативу самого животного. Если кошка подходит, садится рядом или подставляет голову, можно ответить на этот сигнал и вступить в контакт. Специалист также советует учитывать, что многим питомцам не нравится, когда их гладят по лапам или животу.

Даже если кошка годами спокойно ест привычный корм, время от времени ей можно давать полезные лакомства. По словам Кузина, их количество не должно превышать 10% дневного рациона.

Кошки стараются не демонстрировать боль явно, поэтому о проблемах со здоровьем могут говорить изменения в привычном поведении. Если питомец начал чаще прятаться, хуже есть, меньше прыгать, необычно сидеть или избегать прикосновений, не стоит списывать это на характер. В такой ситуации животное лучше показать ветеринару.

«Если кошка ходит за хозяином по дому, то, скорее всего, она ищет общения с ним. Многие ошибочно думают, что это эмоционально независимое животное, которому нужны только тёплое место и миска с едой. На самом деле кошки совсем не антисоциальны», — подчеркнул специалист.

Кузин советует уделять питомцу время, играть с ним и оставлять игрушки для самостоятельных занятий. Если хозяин уезжает на несколько дней, не стоит ограничиваться автокормушкой с кормом и водой. Желательно, чтобы животное регулярно навещал человек.

Ранее психолог объяснила, почему люди так привязываются к кошкам. По словам специалиста, сочетание внешности питомца, его поведения и эмоционального комфорта от общения может вызывать у человека чувство привязанности. При этом кошки остаются самостоятельными животными, которым важно сохранять возможность выбирать комфортную дистанцию в общении.