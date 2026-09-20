«Покупаем дофамин»: Психолог раскрыла неожиданный секрет любви людей к кошкам

Люди могут выбирать кошек из-за сочетания их внешности, поведения и эмоционального комфорта, который даёт общение с питомцем. Об этом «Абзацу» рассказала психолог Александра Миллер.

По словам специалиста, крупная голова, большие глаза и другие «детские» черты внешности кошек способны запускать у человека реакцию заботы. Одновременно домашний питомец сохраняет черты небольшого хищника, за которым интересно наблюдать в безопасной обстановке.

«Мы покупаем не животное. Мы покупаем дофамин», — заявила Миллер. По её мнению, взаимодействие с кошкой даёт человеку эмоциональное подкрепление и позволяет расслабиться в ситуации, где не нужно постоянно ожидать чужой оценки.

Психолог также связала популярность кошек с их относительной самостоятельностью. Она считает, что такие питомцы позволяют сохранять личные границы и при этом получать эмоциональную поддержку от регулярного контакта с животным.

При этом тезисы о том, что кошек заводят именно ради «доз дофамина», а их мурчание напрямую нормализует давление, корректнее рассматривать как интерпретацию специалиста, а не универсально доказанный механизм. Влияние домашних животных на стресс и самочувствие зависит от множества факторов, включая характер взаимодействия человека с питомцем.

Ранее Life.ru рассказывал, какие симптомы у кошек и собак требуют срочного обращения к ветеринару. Среди тревожных признаков — затруднённое дыхание, потеря сознания, судороги, резкая слабость, вздутие живота и подозрение на отравление. В таких ситуациях специалисты советуют не ждать, что состояние нормализуется само, поскольку при некоторых проблемах счёт может идти на часы.