Личный надзиратель с хвостом: Почему кот смотрит в глаза и когда это повод для беспокойства

Кошка может подолгу смотреть человеку прямо в глаза, почти не моргая. Хозяину такой взгляд иногда кажется тревожным — будто питомец чего-то требует или пытается загипнотизировать. На деле разобраться в этом можно только по контексту и по тому, как животное ведёт себя в целом. Об этом Life.ru рассказала зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

Чаще всего прямой взгляд означает обычное наблюдение. Любимцу интересно, что будет происходить дальше. Хозяин пошёл на кухню — питомец следит, потому что там может появиться еда. Человек взял поводок или игрушку — взгляд тоже вполне закономерен. Многое подсказывает поза. Если пушистый друг сидит или лежит расслабленно, уши в обычном положении, хвост спокоен, а взгляд не сопровождается другими признаками напряжения — поводов для беспокойства нет. Скорее всего, он просто ждёт от человека каких-то действий. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol

Другое дело — пристальный взгляд в сочетании с напряжённым телом. Если животное при этом прижимает уши, резко двигает хвостом, расширяет зрачки, пригибается к земле или старается отойти подальше, ему, скорее всего, некомфортно. В такой момент лучше не приближаться и тем более не пытаться погладить питомца через силу. При этом считать любой прямой взгляд признаком агрессии тоже неверно — любимец может смотреть в глаза и при этом чувствовать себя совершенно спокойно. Важен весь набор сигналов: поза, уши, хвост, зрачки, а не только сами глаза.

Есть и взгляд совсем другого типа — медленное моргание, которое иногда называют «кошачьей улыбкой». Питомец смотрит на человека, спокойно прикрывает глаза на пару секунд, а потом снова открывает их. Такое поведение связывают с позитивным и спокойным взаимодействием кошки с человеком. Животные не закрывают глаза рядом с тем, кого воспринимают как угрозу, а значит, такой жест любимец позволяет себе только рядом с тем, кого считает безопасным.

Этим же языком может заговорить и сам хозяин. Если спокойно посмотреть на питомца и медленно моргнуть, это своего рода сигнал «я не опасен, я хочу дружить» — понятный кошке способ показать доброжелательность без слов и резких движений. Если в ответ любимец моргает так же неспешно, можно считать, что контакт налажен.

Немигающий пристальный взгляд без всякой угрозы объясняется простой концентрацией. Пушистый друг может следить за движением человека, игрушки или птицы за окном. В такой ситуации длительный взгляд может быть связан с тем, что внимание животного сосредоточено на интересующем его объекте. Это часть обычного поведения хищника, которому важно не потерять цель из виду.

«Когда питомец подолгу смотрит в одну точку без явного объекта внимания, само по себе это тоже не всегда что-то значит. Но если вместе с таким поведением появляются растерянность, странные движения, проблемы с координацией или другие резкие изменения в привычках животного, стоит показать его ветеринарному врачу», — заключила эксперт.

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