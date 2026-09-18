Учёные впервые за 100 лет обнаружили новый вид диких кошек
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Учёные сообщили об открытии нового вида диких кошек, который раньше не попадался биологам. Речь идёт о тигровой кошке тилькайо (Leopardus tilcayo), которая обитает в Боливии. Исследование опубликовал научный журнал Current Biology, пишет NBC News.
Leopardus tilcayo имеет стройное тело, пятнистую шерсть и округлые уши. По размеру эта кошка меньше обычного домашнего кота. Учёные отмечают, что обнаружить новый вид относительно крупного млекопитающего удаётся крайне редко.
Учёные открыли новый вид кошек. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pif_bolivia
«На этот раз это кошка. Это действительно необычно. И такого не случалось уже сто лет», — сказала руководитель боливийской программы исследований и сохранения кошачьих Паола Ногалес-Аскаррунц.
Учёные считают, что без внимательности Ногалес-Аскаррунц Leopardus tilcayo ещё долго мог оставаться незамеченным. Специалист увидела небольшую кошку в центре реабилитации диких животных недалеко от Ла-Паса. Сначала она решила, что перед ней обычный котёнок.
Мужчина из лесного поселения рядом с Ла-Пасом принёс животное в центр. Он тоже принял кошку за домашнего котёнка и кормил её лапшой. Позже мужчина понял, что подобрал дикого зверя.
Ногалес-Аскаррунц провела генетический анализ и установила, что кошка принадлежит к отдельной линии тигровых кошек. По оценке исследователей, эта линия отделилась от других около 1,4 млн лет назад. Учёные считают такую генетическую разницу достаточной для выделения Leopardus tilcayo в отдельный вид.
Пока специалисты не определили численность популяции Leopardus tilcayo. Для этого им потребуется провести дополнительные исследования.
Ранее биологи обнаружили в Таиланде новый вид горных рогатых ящериц и назвали Acanthosaura syrax — в честь драконицы Сиракс из сериала «Дом Дракона». Эти рептилии живут на высоте более 1300 метров над уровнем моря. За пределами небольшой высокогорной территории учёные пока не встречали их.
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