В Таиланде открыли новый вид ящериц и назвали в честь дракона Рейниры Таргариен

Биологи описали новый вид горных рогатых ящериц из Таиланда и дали ему имя Acanthosaura syrax — в честь драконицы Сиракс из сериала «Дом Дракона», на которой летала Рейнира Таргариен. Открытие представлено в научном журнале ZooKeys.

Новый вид обнаружили в вечнозелёных горных лесах национального парка Мае-Вонг на западе страны. Ящерицы встречались на высоте более 1300 метров над уровнем моря, причём за пределами этой небольшой высокогорной территории учёные их пока не находили.

Фото © ZooKeys

Название оказалось не просто отсылкой к популярному фэнтези. Авторы исследования увидели сразу несколько сходств с Сиракс: у настоящей ящерицы желтоватая окраска, она заметно меньше большинства родственников и при этом откладывает сравнительно много яиц.

Acanthosaura syrax действительно оказалась одной из самых миниатюрных представительниц своего рода. Кроме того, у неё самые маленькие шейные и спинные шипы среди известных Acanthosaura. Отдельный статус вида подтвердил и генетический анализ.

После открытия число известных науке видов рода Acanthosaura выросло до 23. Исследователи считают, что небольшой ареал делает новую ящерицу особенно уязвимой, поэтому высокогорные леса Мае-Вонга нуждаются в дополнительной защите.