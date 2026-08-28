В Таиланде открыли новый вид ящериц и назвали в честь дракона Рейниры Таргариен
Обложка. Кадр из сериала © «Дом Дракона». Реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, сцен. Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин
Биологи описали новый вид горных рогатых ящериц из Таиланда и дали ему имя Acanthosaura syrax — в честь драконицы Сиракс из сериала «Дом Дракона», на которой летала Рейнира Таргариен. Открытие представлено в научном журнале ZooKeys.
Новый вид обнаружили в вечнозелёных горных лесах национального парка Мае-Вонг на западе страны. Ящерицы встречались на высоте более 1300 метров над уровнем моря, причём за пределами этой небольшой высокогорной территории учёные их пока не находили.
Фото © ZooKeys
Название оказалось не просто отсылкой к популярному фэнтези. Авторы исследования увидели сразу несколько сходств с Сиракс: у настоящей ящерицы желтоватая окраска, она заметно меньше большинства родственников и при этом откладывает сравнительно много яиц.
Acanthosaura syrax действительно оказалась одной из самых миниатюрных представительниц своего рода. Кроме того, у неё самые маленькие шейные и спинные шипы среди известных Acanthosaura. Отдельный статус вида подтвердил и генетический анализ.
После открытия число известных науке видов рода Acanthosaura выросло до 23. Исследователи считают, что небольшой ареал делает новую ящерицу особенно уязвимой, поэтому высокогорные леса Мае-Вонга нуждаются в дополнительной защите.
Учёные в 2026 году уже описали несколько необычных новых видов животных. В июле в Конго нашли ранее неизвестный вид обезьян с оранжевыми губами и необычным голосом, причём его существование подтвердил анализ ДНК. В том же месяце новый вид морских моллюсков назвали в честь вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи. А весной палеонтологи описали новый вид хищного динозавра из Аргентины, который жил около 70 млн лет назад и, предположительно, охотился подобно современной цапле.
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