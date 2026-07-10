Испанский учёный Хесус Ортеа назвал новый вид моллюсков, обнаруженный у берегов Кабо-Верде, в честь футбольного вратаря Возиньи (Жозимар Жозе Эвора Диаш) — Aldisa vozinhai. Об этом говорится в авторском научно-популярном издании под названием Historias de la Bioadversidad.

Исследователь объяснил выбор тем, что спортсмен стал одним из символов страны после исторического выступления на чемпионате мира. В дебютном матче турнира против сборной Испании он помог своей команде заявить о себе на мировой арене.

«Название дано за его выдающуюся игру за сборную в дебютном матче чемпионата мира против Испании. Он стал символом национальной гордости и вдохновением для будущих поколений. Возинья вывел Кабо-Верде на мировую футбольную карту», — говорится в объяснении учёного.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира и сразу громко заявила о себе. В дебютном матче на турнире команда встретилась с Испанией — действующим чемпионом Европы — и сенсационно удержала ничью со счётом 0:0. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь Жозимар Возинья Диаш, который совершил несколько важных спасений и был признан лучшим игроком матча. Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф, где дала достойный бой Аргентине.