В Новосибирске спасателям пришлось вызволять женщину с балкона после того, как её кот захлопнул за ней дверь. Инцидент произошёл в одной из квартир на Абаканской улице.

Хозяйка вышла на балкон подышать свежим воздухом. В этот момент за её спиной раздался щелчок — дверь закрылась, а открыть её самостоятельно женщина уже не смогла.

«За ней остался тот, кто всё это и спланировал: огромный невозмутимый рыжий хулиган — мейн-кун», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Спасателям пришлось вскрыть замок, чтобы попасть в квартиру и освободить хозяйку. Сам кот во время происшествия не пострадал.

Ранее кот Ларри, живущий в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, пошутил о приезде в Лондон «Гобелена из Байё». В ответ на публикацию Эмманюэля Макрона о передаче древнего полотна Британскому музею он написал: «Must. Resist. Urge. To. Scratch» — «Надо. Сдерживаться. Не. Поцарапать».