Горящая квартира, напуганный кот: Профессор предупредил об опасности «чайной ракеты»

Популярный в соцсетях фокус с подожжённым чайным пакетиком может закончиться пожаром, ожогами и травмами домашнего животного. Особенно опасны ролики, авторы которых запускают «ракету» рядом с котом ради его реакции. Об этом Life.ru рассказал доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Фактически человек запускает по комнате горячий или тлеющий кусок бумаги и не может точно контролировать его траекторию. Остаток пакетика может уйти в сторону и попасть на штору, мягкую мебель, ковёр, одежду или другие горючие материалы. Алексей Юрасов Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА

Для трюка из пакетика высыпают заварку, после чего бумажную оболочку ставят вертикально и поджигают сверху. Когда она почти полностью выгорает, оставшийся фрагмент взмывает в воздух. Со стороны это выглядит как маленькая ракета, будто нарушающая гравитацию.

На самом деле эффект объясняется конвекцией. При горении воздух нагревается, расширяется, становится менее плотным и устремляется вверх, а оболочка одновременно теряет массу. В результате восходящий поток подхватывает лёгкий кусок бумаги и золы.

Предсказать направление полёта такой «ракеты» невозможно. На неё влияют сквозняк, вентиляция, передвижения людей и другие воздушные потоки. Если тлеющий остаток попадёт на горючую поверхность, пламя при неблагоприятных условиях может охватить жилое помещение за считаные минуты.

Отдельную угрозу эксперимент представляет для питомцев. Кот способен испугаться открытого огня или неожиданно взлетевшего предмета, резко отскочить, вырваться из рук либо опрокинуть находящиеся рядом вещи. В итоге животное или его хозяин рискуют получить ожог либо другую травму.

«С точки зрения физики этот опыт действительно наглядно показывает конвекцию и то, как восходящий поток способен подхватить очень лёгкий объект. Но квартира — не место для таких демонстраций. Ради нескольких секунд красивого видео не стоит рисковать сохранностью имущества, здоровьем питомца и своим собственным», — заключил Юрасов.

Ранее Life.ru рассказывал, что лекарства могут испортиться до окончания срока годности из-за неправильного хранения. На порчу таблеток указывают пятна, изменение цвета, крошение или склеивание, а капсул — вздутие и повреждение оболочки. При любых сомнениях препарат лучше не принимать и проконсультироваться с фармацевтом или врачом.