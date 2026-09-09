Реанимация вместо радости: Владельцам собак рассказали о риске отравления желудями и каштанами

Сезонный выгул четвероногих таит скрытые угрозы, о которых важно помнить хозяевам. Опавшие плоды деревьев способны причинить серьёзный вред организму любимца.

«И жёлуди, и конские каштаны, которые как раз чаще всего и попадаются в парках, опасны для собак. Они могут вызвать как тяжёлое отравление, так и непроходимость кишечника. Это не мгновенный яд, но содержащиеся вещества способны нанести серьёзный вред организму», — поделился с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Дубильные компоненты желудей разрушают почки и печень. В каштанах содержится эскулин, поражающий органы пищеварения и нервную систему. Признаками интоксикации выступают рвота, диарея, апатия, слюнотечение и отказ от пищи.

«К счастью, смерть от отравления желудями и каштанами — довольно редкий случай. Чтобы это привело к самым серьёзным последствиям, собаке нужно съехать несколько плодов. От одного жёлудя или каштана питомец, особенно некрупный, рискует заболеть, но при своевременной помощи шансы на восстановление велики», — рассказал специалист.

Нередко твердая находка застревает внутри тракта. В такой ситуации спасти животное удается только путем срочной хирургической операции.

«Из прочих осенних опасностей — листья в парке. Иногда собакам дают возможность порезвиться в красивой листве, но важно помнить, что в ней скрываются разные угрозы: от перегноя, плесени и продуктов распада до биологических отходов диких животных, паразитов и случайного мусора», — отметил эксперт.

Помимо токсичных отходов в растительном покрове сохраняется высокая активность клещей. По этой причине глава кинологической организации призвал владельцев не прерывать защитную обработку четвероногих друзей от паразитов.

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