Самая тревожная температура: Как уберечь собаку от цистита и воспалений при первых заморозках

Первые заморозки могут быть для собак опаснее сильного сухого мороза. Температура около нуля в сочетании с моросью, туманом и ветром переносится животными тяжелее, а риск воспалительных заболеваний повышается. Об этом Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

«Обычная физика: чем меньше объект, тем легче его нагреть или охладить», — объяснил специалист.

Наиболее уязвимыми к заморозкам получаются миниатюрные породы собак, а также лысые, лишённые шерстного покрова или имеющие короткую шерсть ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При этом сам холод нельзя оценивать отдельно от других погодных условий. При планировании прогулок важно учитывать влажность воздуха, осадки и скорость ветра.

Ветеринар отметил, что при одинаковой температуре на ветру будет значительно холоднее, чем в спокойную погоду, поэтому продолжительность прогулки нужно корректировать с учётом всех этих факторов.

Когда нас спрашивают, при какой температуре животные не выживут на улице без подвалов или тёплых укрытий, как ни странно, ответ звучит: от 0 до −5 градусов. Это самая тревожная температура Михаил Шеляков ветврач

В наших регионах такой диапазон обычно сопровождается туманами, высокой влажностью и моросью. Намокшая шерсть, какой бы густой и пышной она ни была, теряет свои теплозащитные свойства.

«Как бы тепло мы ни оделись, в мокрой одежде мы будем просто прозрачны для холода», — сравнил Шеляков.

Поэтому температура ближе к нулю с моросью, по словам ветеринара, переносится гораздо тяжелее, чем мороз −15 градусов при сухом воздухе и солнце. Речь идёт не только о холодовых ощущениях, но и о количестве воспалительных заболеваний.

Переохлаждение сопровождается дрожанием и ступорозностью — собака начинает постепенно замедляться. Также может появиться вынужденная скрюченная поза: животное пытается свернуться в комочек, как человек, которому холодно.

При первых признаках переохлаждения нужно сразу возвращаться домой. Маленькие собаки быстрее остывают, однако их можно взять на руки и донести. С крупными животными ситуация сложнее ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Если она впадает в ступор где-нибудь в нескольких километрах от дома, на руках её не донесёшь», — предупредил ветеринар.

Поэтому владельцам больших собак важно внимательно следить за состоянием питомца, чтобы не получилось так, что животное переохладилось и уже не хочет идти дальше. При планировании прогулки необходимо учитывать температуру, влажность, осадки, ветер и размер собаки.

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