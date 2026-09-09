Таблетки уже испортились, хотя срок годности не вышел: Химик назвал опасные признаки

Срок годности гарантирует безопасность и эффективность лекарства только при соблюдении условий хранения. Эти требования определяют по результатам исследований стабильности препарата. Кандидат химических наук Алексей Панов отметил в беседе с RT, что неправильное хранение способно ускорить разрушение активных веществ. Из-за этого лекарство иногда теряет эффективность ещё до завершения официального срока годности.

Первое, на что стоит обратить внимание, — изменения внешнего вида. Таблетки не должны покрываться пятнами, менять цвет, рассыпаться или склеиваться между собой. Для капсул подозрительными признаками могут быть вздутие, деформация и повреждение оболочки. Порошки при попадании влаги нередко превращаются в плотные комки.

С жидкими препаратами ситуация сложнее. Помутнение, необычный запах, новый оттенок или странный осадок действительно могут говорить о порче. Однако некоторые растворы и суспензии по инструкции допускают осадок или временное разделение на слои. Поэтому перед применением важно свериться с вкладышем, а не оценивать препарат только по внешнему виду.

Нельзя забывать и об упаковке. Блистеры и флаконы защищают лекарство от воздуха, влаги и света. Если пересыпать таблетки в другую ёмкость, оставить флакон открытым или хранить препарат рядом с источником тепла, его стабильность может нарушиться.

После вскрытия упаковки, разведения порошка или приготовления раствора срок использования часто меняется. Для одних средств он составляет недели, для других — всего несколько дней. Точные правила всегда указаны в инструкции. При сомнениях в состоянии препарата безопаснее не принимать его и уточнить информацию у фармацевта или врача.

Фармацевт ранее предупредил, что жара способна изменить свойства лекарств: в лучшем случае препарат может стать менее эффективным, а в худшем — представлять опасность для здоровья.