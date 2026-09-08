Таблетка не подействует: Биохимик объяснил, чем нельзя запивать лекарства

Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание некоторых лекарств и снижать их эффективность. Об этом NEWS.ru рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех.

Для большинства препаратов оптимальным вариантом остаётся обычная вода. При этом универсального правила о том, что таблетки всегда нужно принимать до или после еды, не существует — всё зависит от конкретного лекарства.

По словам биохимика, одним препаратам необходимо время для всасывания натощак, другим присутствие пищи, наоборот, помогает усваиваться. Некоторые лекарства рекомендуют принимать во время еды, чтобы уменьшить раздражение слизистой желудка.

«Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание отдельных действующих веществ или изменять их взаимодействие с организмом», — предупредил Масамрех.

Значение имеет и постоянство условий приёма. Если чувствительное к пище лекарство каждый день пить по-разному — то натощак, то после еды, — его концентрация в организме может меняться.

Особенно внимательно следует относиться к схеме при одновременном приёме нескольких препаратов, поскольку требования к ним могут различаться, а действующие вещества способны взаимодействовать между собой. При появлении дискомфорта эксперт не советует самостоятельно менять время приёма — лучше свериться с инструкцией и рекомендациями врача.

На эффективность препаратов влияет не только способ приёма, но и условия хранения. Фармацевт ранее предупредил, что жара способна изменить свойства лекарств: в лучшем случае препарат может стать менее эффективным, а в худшем — представлять опасность для здоровья.