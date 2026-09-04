Кот Ларри пошутил о желании поцарапать «Гобелен из Байё»

Ларри из Даунинг-стрит не удержался от шутки после приезда «Гобелена из Байё» в Лондон. Знаменитый кот, живущий в резиденции британского премьера, отреагировал на публикацию президента Франции Эмманюэля Макрона словами о необходимости подавить желание «поцарапать» древнее полотно.

«Гобелен из Байё». Видео © X / Emmanuel Macron

Французский лидер накануне рассказал о временной передаче реликвии Британскому музею, назвав её символом доверия между Лондоном и Парижем. В ответ Ларри написал короткое: «Must. Resist. Urge. To. Scratch» — «Надо. Сдерживаться. Не. Поцарапать».

После доставки во Францию состояние гобелена проверили реставраторы: серьёзных последствий перевозки они не обнаружили, однако зафиксировали небольшие «разрывы». Полотно перевозили в Лондон в специально оборудованном контейнере, поскольку почти тысячелетний экспонат требует особенно бережного обращения.

Историческое произведение впервые за более чем 900 лет находится в Англии. Вышитое полотно длиной около 70 метров рассказывает о событиях, приведших к нормандскому завоеванию Англии, включая битву при Гастингсе 1066 года. Публичный показ в Британском музее начнётся 10 сентября. Гобелен создали в XI веке, а в 2007 году ЮНЕСКО внесла его в международный реестр «Память мира».

Ранее Кот Ларри опроверг сообщения о своей смерти крылатой фразой Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Издание Politics UK сообщило о гибели питомца, но позже признало информацию недостоверной. Редакторы объяснили ошибку ложными сведениями, полученными от источника, которому они доверяли.