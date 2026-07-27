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Регион
27 июля, 11:37

«Чертовски верно»: Кот Ларри похвалил премьера Бёрнэма за решение не привозить собаку на Даунинг-стрит

Кот Ларри обрадовался, что собака премьера Бёрнэма не переедет в Лондон

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Главный мышелов британского правительства кот Ларри одобрил решение премьера Энди Бёрнэма не привозить в Лондон свою собаку. Реакция хвостатого обитателя Даунинг-стрит была опубликована на странице в соцсети X, которую ведут от его лица.

Поводом стало интервью нового главы кабинета министров. Бёрнэм рассказал журналистам, что его питомец — метис пуделя по кличке Аксель — скорее всего, останется в Манчестере. Политик с юмором пояснил, что пёс может вести себя как «маленький злобный человечек» и однозначно не поладил бы с Ларри. Также премьер предположил, что британцы не простили бы ему нарушения покоя легендарного кота.

«Чертовски верно», — говорится в сообщении.

Аккаунт кота Ларри пошутил об отставке Стармера песней Queen
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Напомним, 20 июля Энди Бёрнэм, ранее занимавший пост мэра Большого Манчестера, официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, сменив ушедшего в отставку Кира Стармера. Кот Ларри с иронией отреагировал на перестановки на Даунинг-стрит. В своём аккаунте он пошутил, что Кир Стармер перед уходом с поста уделил внимание самому главному — детальному инструктажу для Энди Бёрнэма. По словам Ларри, уходящий глава кабинета подробно объяснил преемнику распорядок кормления пушистого обитателя.

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Юлия Сафиулина
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