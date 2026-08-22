Кот Ларри опроверг сообщение о своей смерти крылатой фразой Марка Твена

Кот Ларри опроверг сообщение о своей смерти. Ответ главного мышелова резиденции британского премьера на Даунинг-стрит появился в соцсети X после публикации портала Politics UK.

«Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — написали авторы аккаунта, который ведут его от имени Ларри.

Портал ранее сообщил о смерти кота, но затем признал информацию недостоверной. Редакция объяснила ошибку ложными сведениями от источника, которому доверяла. Позднее издание подтвердило, что Ларри жив и здоров.

Коты живут в резиденциях британских правителей с XV века. В 1929 году они получили официальный статус и жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год. Ларри взяли из приюта. Он служит главным мышеловом на Даунинг-стрит с 2011 года.

Ранее кот Ларри одобрил решение премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма не привозить собаку в Лондон. Метис пуделя по кличке Аксель должен был остаться в Манчестере. Бёрнэм объяснил, что пёс может вести себя агрессивно и не поладит с главным мышеловом. Премьер также предположил, что британцы не простят ему нарушения покоя Ларри. Авторы страницы кота в соцсети коротко поддержали это решение.