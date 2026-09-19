Не Никитич, а Никитович: Россияне захотели по-новому записывать отчества своих детей

Россияне по имени Никита всё чаще отказываются давать детям классические отчества Никитич и Никитична и требуют записывать их как Никитович и Никитовна. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, некоторые отцы считают традиционные варианты устаревшими, а формы с суффиксом «-ович» и «-овна» — более привычными для современного слуха. Однако при регистрации ребёнка сотрудники ЗАГС придерживаются классической нормы.

Желающим выбрать альтернативную форму приходится отдельно писать заявление и подтверждать, что Никитович или Никитовна появились в документах не по ошибке, а по осознанному решению родителей.

С точки зрения литературной нормы традиционными вариантами остаются Никитич и Никитична. Именно такие формы приводятся в справочниках русского языка.

При этом, как отмечает SHOT, законодательство напрямую не закрепляет конкретный суффикс, с помощью которого должно образовываться отчество. В Семейном кодексе РФ и законе «Об актах гражданского состояния» говорится, что оно присваивается ребёнку по имени отца.

Формы Никитович и Никитовна уже встречаются в официальных документах. Каналу известен даже случай, когда у детей одного отца оказались разные варианты отчества: дочь зарегистрировали как Никитичну, а сына — как Никитовича.

Ранее Life.ru разбирался, откуда появились необычные формы русских отчеств и почему от имени Никита образуются именно Никитич и Никитична. Эти варианты относятся к старым языковым формам, которые сохранились практически без изменений на протяжении нескольких столетий.