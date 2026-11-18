«Не нравлюсь себе»: Лерчек показала, как химиотерапия изменила её внешность
Лерчек показала, как на её внешности сказалась химиотерапия
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала, как изменилась её внешность на фоне лечения рака желудка. В новых сторис она предстала перед подписчиками с заметными отёками лица и призналась, что иногда по утрам ей тяжело смотреть на собственное отражение в зеркале.
«Иногда лицо от отёка выглядит по утрам так, и я вообще не нравлюсь себе», — написала Чекалина, опубликовав кадры без макияжа.
Блогер также отметила, что на её внешности сказывается приём дексаметазона. По её словам, препарат делает лицо лунообразным. В период лечения Валерия сталкивается и с отёками ног, которые, как она объясняла ранее, могут усиливаться из-за снижения уровня белка.
Фото © Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ)/ @ler_chek
Чекалина не скрывает, что изменения внешности даются ей эмоционально непросто. В разговоре с врачом она призналась, что временами даже плачет, поскольку перестаёт узнавать себя в зеркале.
У 34-летней блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Она проходит противоопухолевую терапию и готовится к поездке в Китай, где рассчитывает продолжить лечение. Ранее Чекалина сообщала, что планирует пройти клеточную терапию в зарубежной клинике.
Ранее Life.ru публиковал откровенные кадры Лерчек без парика, на которых она показала последствия химиотерапии и рассказала о выпадении волос. Блогер признавалась, что поначалу стеснялась своей новой внешности, но старалась сохранять позитивный настрой.
Больше новостей о знаменитостях, блогерах и шоу-бизнесе — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)