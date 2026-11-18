Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала, как изменилась её внешность на фоне лечения рака желудка. В новых сторис она предстала перед подписчиками с заметными отёками лица и призналась, что иногда по утрам ей тяжело смотреть на собственное отражение в зеркале.

«Иногда лицо от отёка выглядит по утрам так, и я вообще не нравлюсь себе», — написала Чекалина, опубликовав кадры без макияжа.

Блогер также отметила, что на её внешности сказывается приём дексаметазона. По её словам, препарат делает лицо лунообразным. В период лечения Валерия сталкивается и с отёками ног, которые, как она объясняла ранее, могут усиливаться из-за снижения уровня белка.

Фото © Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ)/ @ler_chek

Чекалина не скрывает, что изменения внешности даются ей эмоционально непросто. В разговоре с врачом она призналась, что временами даже плачет, поскольку перестаёт узнавать себя в зеркале.

У 34-летней блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Она проходит противоопухолевую терапию и готовится к поездке в Китай, где рассчитывает продолжить лечение. Ранее Чекалина сообщала, что планирует пройти клеточную терапию в зарубежной клинике.

Ранее Life.ru публиковал откровенные кадры Лерчек без парика, на которых она показала последствия химиотерапии и рассказала о выпадении волос. Блогер признавалась, что поначалу стеснялась своей новой внешности, но старалась сохранять позитивный настрой.