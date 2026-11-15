Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала подписчикам, как выглядит без парика, и поделилась архивным видео о выпадении волос во время химиотерапии.

Лерчек показала себя после химиотерапии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

На старой записи Чекалина рассказывает, что прошла вторую процедуру. Кадры она опубликовала, отвечая на вопросы подписчиков о последствиях лечения.

«У меня прошла вторая химия. Вот так это выглядит. Ладно, со всем этим уйдёт вся плохая энергия, вся плохая болезнь», — говорит Валерия на видео.

Изменения во внешности блогер восприняла спокойно: по её словам, волосы не зубы — отрастут. Чекалина также призналась, что прежде уже не рассчитывала вновь открыто общаться с аудиторией. Самостоятельно выходить на связь Лерчек начала после помилования. До этого публикациями в её соцсетях занимался избранник Луис Сквиччиарини.

Ранее Life.ru рассказывал, что 14 ноября Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Президент освободил её от назначенного наказания и снял судимость. Блогер проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Сейчас она ждёт отъезда в Китай, где продолжит лечение. По её словам, в зарубежной клинике ей предстоит находиться около месяца. У Чекалиной трое детей от предыдущего брака, и ещё один ребёнок родился от нового избранника.