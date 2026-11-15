Валерия Чекалина, известная как Лерчек, планирует примерно на месяц уехать в Китай для прохождения CAR-T-клеточной терапии. Блогер, у которой диагностирован рак желудка четвёртой стадии, рассказала ИС «Вести», что разрешение на выезд уже получено.

«На данный момент мне предстоит долгожданная поездка в Китай», — сообщила Чекалина. Точную дату отъезда она не назвала.

Сопровождать её будет гражданский супруг. По словам Лерчек, он поддерживал её на протяжении болезни и носил на руках, когда она не могла самостоятельно подниматься по лестнице. Чекалина выразила надежду, что предстоящее лечение поможет ей победить заболевание. Она также рассчитывает, что в будущем подобная терапия станет доступна в России.

Ранее Life.ru рассказывал, что 14 ноября Владимир Путин помиловал Лерчек. Президент России освободил её от назначенного судом наказания и снял судимость. До этого защита блогера добивалась возможности продолжить лечение в китайской клинике.