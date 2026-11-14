Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Соответствующий указ глава государства подписал 14 ноября. Согласно документу, она освобождена от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы 31 июля 2026 года. С блогера также снята судимость.

Решение принято спустя два дня после того, как Чекалина направила президенту прошение о помиловании. Её адвокат Константин Третьяков сообщал, что обращение было подано через интернет-приёмную главы государства и продублировано во ФСИН.

Летом суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу около 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе денежных средств за границу. По версии следствия, блогер вместе с бывшим супругом Артёмом Чекалиным и бизнес-партнёром перевела более 250 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием документов с недостоверными сведениями. Свою вину она не признала.

5 ноября Мосгорсуд оставил основное наказание в силе, скорректировав дополнительные ограничения. Защита намеревалась добиваться отмены приговора в кассационной инстанции.

Ситуация осложнялась тяжёлым состоянием здоровья Чекалиной. У неё диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Блогер проходит химиотерапию, а её адвокаты добивались разрешения на выезд в Китай для продолжения лечения. При этом 14 ноября стало известно, что суд отклонил соответствующее ходатайство из-за процессуальных вопросов.