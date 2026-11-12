Лерчек попросила Путина о помиловании: что будет с приговором, штрафом и лечением в Китае Оглавление Лерчек попросила Путина о помиловании — главное Что попросила Лерчек у Путина Помиловал ли Путин Лерчек Когда Путин рассмотрит просьбу Лерчек о помиловании Может ли Путин отменить приговор Лерчек Может ли помилование отменить штраф 763,5 млн рублей Какой приговор получила Лерчек Запретили ли Лерчек вести сайты и соцсети За что осудили Лерчек Что происходит с кассацией Лерчек Почему Лерчек просит разрешить выезд в Китай Может ли Лерчек сейчас уехать в Китай Поможет ли помилование Лерчек уехать на лечение Что известно о здоровье Лерчек сейчас Может ли состояние здоровья повлиять на решение о помиловании Когда приговор Лерчек вступил в силу Сколько должна заплатить Лерчек Что теперь будет с Лерчек Что известно точно, а что пока нет Частые вопросы Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила Владимира Путина о помиловании. Что будет с её условным сроком и штрафом 763,5 млн рублей, когда рассмотрят обращение, что с кассацией и сможет ли блогер уехать лечиться в Китай. Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Что известно о приговоре блогеру, штрафе в 763,5 млн рублей и возможности выезда на лечение в Китай. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Life.ru

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, направила президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании после вступления в силу приговора по делу о незаконных валютных операциях. Обращение подтвердил её адвокат Константин Третьяков. Защита одновременно продолжает оспаривать приговор в кассации и пытается получить разрешение на выезд Чекалиной в Китай для лечения онкологического заболевания.

5 ноября Мосгорсуд оставил в силе основное наказание: пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф около 763,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу. Чекалиной также запрещено заниматься определённой деятельностью в интернете, она обязана не менять постоянное место жительства и регулярно отмечаться по месту проживания.

Главный вопрос теперь — что именно может изменить помилование. По статье 85 УК РФ президент вправе освободить конкретного осуждённого от дальнейшего исполнения наказания, сократить наказание или заменить его более мягким. При этом помилование не является оправданием и само по себе не означает признания приговора ошибочным.

Лерчек попросила Путина о помиловании — главное

Валерия Чекалина подала прошение о помиловании на имя Владимира Путина.

Обращение подтвердил её адвокат Константин Третьяков.

Приговор Лерчек вступил в силу 5 ноября 2026 года.

Ей назначены пять лет условно, испытательный срок три года и штраф около 763,5 млн рублей.

Действует запрет на определённую деятельность в интернете.

Защита уже подала кассационную жалобу.

Параллельно адвокаты просят разрешить Лерчек выехать в Китай для лечения.

Загранпаспорт блогеру пока не вернули.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии; защита сообщает о прогрессировании болезни.

Срок, за который президент обязан принять решение о помиловании, адвокат не называет.

Решения по прошению на момент обновления нет.

Что попросила Лерчек у Путина

Чекалина направила президенту ходатайство о помиловании. Третьяков сформулировал это прямо: его подзащитная написала прошение на имя президента России. Поскольку Чекалина получила условный срок и не находится в колонии или СИЗО, обращение было подано через интернет-приёмную президента и передано в систему ФСИН.

Владимир Путин получил обращение о помиловании Валерии Чекалиной. Может ли президент России отменить приговор Лерчек и какое решение предусмотрено законом. Фото © Life.ru

Какого именно объёма помилования просит защита — полного освобождения от наказания, изменения отдельных его частей или иного решения — в опубликованных заявлениях адвоката подробно не раскрывается. Поэтому сейчас нельзя утверждать, что Лерчек просит конкретно отменить только штраф или только разрешить ей выезд за границу.

Помиловал ли Путин Лерчек

Нет, такого решения пока не объявлено. На 12 ноября подтверждён только факт подачи обращения. Президентского указа о помиловании Валерии Чекалиной в публично доступной информации нет.

Когда Путин рассмотрит просьбу Лерчек о помиловании

Точной даты решения нет. Адвокат Константин Третьяков заявил, что срок рассмотрения обращения не регламентирован в форме фиксированной даты, к которой президент обязан вынести решение.

При этом процедура помилования состоит из нескольких этапов. Ходатайство проходит через органы уголовно-исполнительной системы и комиссию по вопросам помилования. Комиссия готовит заключение, после чего материалы направляются руководителю региона, который представляет президенту своё мнение о целесообразности помилования.

Для отдельных этапов процедуры установлены сроки. Например, комиссия должна подготовить заключение не позднее 30 дней после получения материалов. Затем глава региона направляет представление президенту в предусмотренный положением срок. Но конечного фиксированного дня, когда президент обязан принять решение именно по конкретному ходатайству, нормативный порядок не устанавливает.

Может ли Путин отменить приговор Лерчек

Здесь важно различать помилование и отмену обвинительного приговора. Президент не пересматривает судебное решение как кассационный суд.

По статье 85 УК РФ актом помилования осуждённого можно освободить от дальнейшего отбывания или исполнения наказания, сократить назначенное наказание, заменить его более мягким, а после отбытия наказания — снять судимость.

Валерия Чекалина (Лерчек) во время судебного разбирательства и лечения. Как состояние здоровья блогера связано с просьбой о помиловании и возможностью поездки в Китай. Фото © Агентство «Москва»/Воронин Денис / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

Но это не равнозначно оправданию. Если защита считает сам обвинительный приговор незаконным, для этого существует судебный путь — в случае Лерчек адвокаты уже подали кассационную жалобу.

Может ли помилование отменить штраф 763,5 млн рублей

Заранее утверждать, что штраф обязательно будет отменён, нельзя.

Штраф является частью назначенного Чекалиной уголовного наказания, а статья 85 УК РФ позволяет президенту своим актом освободить осуждённого от дальнейшего исполнения наказания, сократить его либо заменить более мягким. Конкретный объём возможного помилования определяется самим актом президента.

До появления президентского указа нельзя достоверно говорить, сохранится ли штраф полностью, будет ли он изменён, изменится ли условный срок и будут ли затронуты дополнительные ограничения.

Какой приговор получила Лерчек

31 июля 2026 года Гагаринский районный суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях. Ей назначили пять лет лишения свободы условно, испытательный срок три года, штраф 763,5 млн рублей и ограничения на деятельность в интернете.

5 ноября Мосгорсуд рассмотрел апелляции. Защита добивалась оправдания Чекалиной, а прокуратура, напротив, просила ужесточить наказание до шести лет условно и увеличить испытательный срок. Суд не сделал ни того, ни другого. Основной пятилетний условный срок сохранился.

Запретили ли Лерчек вести сайты и соцсети

Да, после апелляции ограничения на интернет-деятельность сохраняются.

В решении Мосгорсуда указано, что Чекалиной запрещено администрировать сайты и заниматься деятельностью, связанной с созданием и размещением информации. Ей также предписано не менять постоянное место жительства и ежемесячно отмечаться.

За что осудили Лерчек

Дело связано с переводом за границу денег, полученных от продажи интернет-курсов.

По версии обвинения, в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года на счета нерезидентов в ОАЭ было перечислено более 251 млн рублей с использованием документов, содержавших недостоверные сведения о назначении платежей.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, во время судебного разбирательства по делу о финансовых операциях. Что известно об обвинениях, приговоре и обращении к президенту России. Фото © Life.ru

Чекалина вину не признала. Защита настаивала на отсутствии события преступления и продолжает добиваться пересмотра обвинительного приговора.

Что происходит с кассацией Лерчек

Помилование — не единственный юридический путь, который использует защита. После апелляционного решения адвокаты подали кассационную жалобу на приговор.

Это два параллельных процесса: кассация проверяет законность судебных решений, а помилование является отдельным президентским полномочием в отношении конкретного осуждённого.

Подача ходатайства о помиловании не означает автоматического прекращения кассационного производства.

Почему Лерчек просит разрешить выезд в Китай

Чекалина проходит лечение от тяжёлого онкологического заболевания. По данным её защиты и самой блогера, у неё диагностирован рак желудка четвёртой стадии, а осенью были выявлены растущие метастазы, в том числе в лёгких. Российские врачи рекомендовали рассмотреть возможность лечения в Китае, включая CAR-T-клеточную терапию.

Защита отдельно обратилась во ФСИН с просьбой разрешить Чекалиной выезд на лечение. По словам Третьякова, необходимые документы были поданы 9 ноября.

Может ли Лерчек сейчас уехать в Китай

Пока разрешение на выезд публично не подтверждено. Адвокат также сообщил, что Чекалиной пока не вернули заграничный паспорт.

То есть поездка в Китай зависит не только от медицинских планов блогера, но и от юридических ограничений, связанных с вступившим в силу приговором. Защита добивается соответствующего разрешения отдельно от прошения о помиловании.

Поможет ли помилование Лерчек уехать на лечение

Это будет зависеть от содержания возможного президентского решения.

Если акт помилования изменит или прекратит те элементы наказания, которые препятствуют поездке, юридическая ситуация может измениться. Но подача ходатайства сама по себе никакого разрешения на выезд не даёт.

Пока защита продолжает отдельную процедуру через ФСИН и судебные органы.

Что известно о здоровье Лерчек сейчас

Лерчек продолжает противоопухолевое лечение.

10 ноября Life.ru писал, что после очередного курса химиотерапии Чекалина пожаловалась на ухудшение зрения, сонливость и нехватку сил. Она приехала на МРТ головного мозга.

Ранее защита сообщала о крайне тяжёлом течении заболевания. Чекалина проходит повторную химиотерапию, а китайский вариант терапии рассматривается как возможный следующий этап лечения.

Может ли состояние здоровья повлиять на решение о помиловании

Да, состояние здоровья входит в число обстоятельств, которые учитываются при рассмотрении ходатайств.

Положение о порядке рассмотрения ходатайств прямо называет среди факторов тяжесть совершённого преступления, поведение осуждённого, исполненную часть наказания, возмещение ущерба, состояние здоровья, семейное положение, возраст и другие данные о личности.

Это не означает, что тяжёлая болезнь автоматически приводит к помилованию. Решение остаётся индивидуальным.

Когда приговор Лерчек вступил в силу

5 ноября 2026 года. Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы и после внесённых изменений признал приговор законным.

Именно после вступления приговора в силу возник новый этап дела: кассация → просьба о разрешении лечения за границей → прошение о помиловании.

Сколько должна заплатить Лерчек

Размер назначенного штрафа составляет примерно 763,5 млн рублей.

Защита заявляла, что доход Чекалиной за 2025 год составлял около 344 тыс. рублей, и просила предоставить отсрочку или рассрочку выплаты. По данным СМИ, суд в предоставлении рассрочки не пошёл навстречу защите.

Что теперь будет с Лерчек

У дела сейчас четыре параллельных направления.

1. Прошение о помиловании

Материалы должны пройти установленную процедуру, после чего окончательное решение принимает президент.

2. Кассационная жалоба

Защита продолжает добиваться пересмотра приговора судебным путём.

3. Выезд в Китай

ФСИН и другие компетентные органы должны решить вопрос о возможности лечения за рубежом.

4. Исполнение наказания

Пока приговор не изменён, Чекалина обязана соблюдать установленные судом условия условного осуждения и дополнительные ограничения. Подача прошения не приостанавливает автоматически действие приговора.

Что известно точно, а что пока нет

Подтверждено

• Лерчек попросила Владимира Путина о помиловании. • Обращение подтвердил её адвокат. • Приговор вступил в силу 5 ноября. • Пять лет условно, испытательный срок три года. • Штраф — около 763,5 млн рублей. • Действуют ограничения на деятельность в интернете. • Защита подала кассационную жалобу. • Адвокаты просят разрешить лечение в Китае. • Загранпаспорт пока не вернули. • Состояние здоровья учитывается при рассмотрении помилования.

Пока не подтверждено

• Что Путин удовлетворил прошение. • Что штраф отменён или уменьшен. • Что условный срок отменён. • Что Чекалиной разрешили выезд в Китай. • Что ей вернули загранпаспорт. • Что кассационный суд изменил приговор. • Когда именно будет принято решение президента.

Частые вопросы

Правда ли, что Лерчек попросила Путина о помиловании?

Да. Это подтвердил её адвокат Константин Третьяков.

Путин уже помиловал Лерчек?

Нет. Публично подтверждён только факт подачи ходатайства. Решения президента пока нет.

За что осудили Лерчек?

За проведение валютных операций по переводу более 251 млн рублей на счета нерезидентов с использованием документов с недостоверными сведениями. Чекалина вину не признала.

Какой срок получила Лерчек?

Пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Какой штраф получила Лерчек?

Около 763,5 млн рублей.

Может ли Путин отменить штраф?

Актом помилования президент может освободить от дальнейшего исполнения наказания, сократить его или заменить более мягким. Что именно будет затронуто в конкретном случае, определяется содержанием президентского решения.

Когда будет решение по помилованию?

Фиксированная дата не объявлена. Ходатайство проходит установленную законом процедуру через органы исполнения наказания, комиссию по помилованию и региональные власти.

Почему Лерчек хочет в Китай?

Защита сообщает, что российские врачи рекомендовали рассмотреть зарубежное лечение онкологического заболевания, в частности CAR-T-клеточную терапию.

Лерчек уже разрешили уехать из России?

Нет публичного подтверждения такого разрешения. Защита только подала соответствующие документы.

Что будет с кассационной жалобой, если Лерчек помилуют?

Кассация и помилование — разные правовые процедуры. Конкретные дальнейшие действия будут зависеть от результата обеих процедур.

Авторы Александра Новоселова