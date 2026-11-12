Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может столкнуться с трудностями при рассмотрении прошения о помиловании из-за отказа признать вину. Хотя раскаяние не является обязательным юридическим условием, его отсутствие способно повлиять на решение специальной комиссии. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Никита Тарновский.

По словам специалиста, при рассмотрении подобных обращений учитывают не только обстоятельства уголовного дела, но и отношение осуждённого к совершённому преступлению. Лерчек продолжает настаивать на своей невиновности, что может осложнить процедуру.

«Признание вины не является формальным условием, прямо прописанным в положении, однако раскаяние и поведение осужденного учитываются комиссией. Поскольку Лерчек вину не признала, это может стать препятствием», — объяснил Тарновский.

Дополнительные сложности, по мнению юриста, способны возникнуть из-за порядка подачи самого обращения. Защита блогерши направила прошение на имя президента России Владимира Путина через интернет-приёмную, а также во ФСИН. При этом установленная процедура предусматривает рассмотрение материалов территориальной комиссией по вопросам помилования.

«Как я понял, обращение направлено в администрацию президента, а не в соответствующую территориальную комиссию, поэтому процесс принятия решения может затянуться», — отметил специалист.

Тарновский пояснил, что при принятии решения комиссия оценивает характер совершённого преступления, его общественную опасность, поведение осуждённого, возмещение ущерба и личные обстоятельства. Среди последних — возраст, семейное положение и состояние здоровья. При этом окончательное решение о помиловании остаётся за президентом России.

Юрист подчеркнул, что законодательство не содержит исчерпывающего перечня оснований, позволяющих рассчитывать на положительное решение. Однако признание вины и раскаяние на практике могут свидетельствовать об исправлении осуждённого и учитываться при оценке его ходатайства.

Ранее Life.ru сообщал, что Валерия Чекалина обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании после вступления в силу обвинительного приговора. Блогерше назначили пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном переводе более 250 миллионов рублей за границу. Защита продолжает добиваться отмены приговора и уже подала кассационную жалобу. Одновременно адвокаты пытаются получить разрешение на выезд Чекалиной в Китай для лечения онкологического заболевания.

До этого Life.ru рассказывал о решении Мосгорсуда от 5 ноября. Апелляционная инстанция сохранила основное наказание и штраф, однако исключила из приговора дополнительный запрет на администрирование сайтов. В период испытательного срока блогерша обязана ежемесячно отмечаться в уполномоченном государственном органе. На заседании Чекалина не присутствовала из-за необходимости медицинской помощи.